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Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık %68,90, aylık %9,57 arttı.

31.07.2023 - 13:01 |
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %9,57, bir önceki yılın aralık ayına göre %40,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %82,20 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %49,14 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %49,14, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %87,40, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %80,15, gayrimenkul hizmetlerinde %61,75, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %94,59, idari ve destek hizmetlerde %98,90 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %10,26 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %10,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %11,36, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %8,29, gayrimenkul hizmetlerinde %7,91, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %3,02, idari ve destek hizmetlerde %12,37 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 19 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %9,27, havayolu taşımacılığı hizmetleri %36,07, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %49,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %130,04, istihdam hizmetleri %126,21, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %109,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 7 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %10,64, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %7,35 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu.

Buna karşılık konaklama hizmetleri %28,18, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %23,60, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %17,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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