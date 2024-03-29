Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %77,02 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %76,49 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde %94,52 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,77 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,69 artış gerçekleşti.