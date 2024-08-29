Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %4,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %79,05 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %56,51 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %56,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %66,34 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %65,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %59,35 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %77,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %59,37 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %2,46 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %6,33 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,97 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,28 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %9,78 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,85 artış gerçekleşti.