Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %48,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %56,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %74,23 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %52,75 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %52,75 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %61,14 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %62,38 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %55,78 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %62,37 artış, idari ve destek hizmetlerde %57,17 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,79 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,79 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,58 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,03 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,67 azalış gerçekleşti.