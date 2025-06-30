Hizmet Üretici Fiyat Endeksi arttı

H-ÜFE 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,42 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,65 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %31,33 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %31,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %38,38 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %46,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %43,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %48,69 artış, idari ve destek hizmetlerde %43,68 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,33 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %4,13 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,02 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %7,41 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %1,12 artış, idari ve destek hizmetlerde %3,80 artış gerçekleşti.