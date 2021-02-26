Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ülke ekonomisinde üretimi yapılan hizmetlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak görülen değişimleri ölçmek için hazırlanan "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,87 artış gösterdi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,22, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,23, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 9,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,57, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 21,75 artarken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,4 azaldı.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,63, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,89, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,85, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,37 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,12 geriledi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endeks gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,4 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 56,6, depolama ve destek hizmetleri yüzde 44,74, programlama ve yayıncılık hizmetleri yüzde 39,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 11,51, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 2,47, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 1,19 azalış gerçekleşti. Bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetlerinin yüzde 14,59, güvenlik ve soruşturma hizmetlerinin yüzde 10,78, istihdam hizmetlerinin yüzde 9,61 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olduğu görüldü.