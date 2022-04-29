Hizmet üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı H-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,44, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,72 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 107,57 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 107,57, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 64,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 39,26, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 154,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,06, idari ve destek hizmetlerde yüzde 59,13 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 8,26 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 8,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,67, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,28, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,80, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,29, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,43 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 19,38, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,61, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,74 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 166,95, gayrimenkul hizmetleri yüzde 154,95, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 18 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE'de aylık en fazla azalış gösteren alt sektörler yüzde 0,93 ile telekomünikasyon hizmetleri, yüzde 0,37 ile bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri, yüzde 0,35 ile istihdam hizmetleri oldu. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 12,55, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,54, veterinerlik hizmetleri yüzde 9,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.