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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %91,27, aylık %7,34 arttı.

29.07.2022 - 10:47 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE (2017=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %7,34, bir önceki yılın aralık ayına göre %49,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %91,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,85 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %119,32 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %119,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %84,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %49,88, gayrimenkul hizmetlerinde %144,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %48,50, idari ve destek hizmetlerde %66,52 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %9,11 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %9,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %10,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %3,69, gayrimenkul hizmetlerinde %10,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,90, idari ve destek hizmetlerde %6,00 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %24,75, hukuk ve muhasebe hizmetleri %25,85, telekomünikasyon hizmetleri %29,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri %144,11, su yolu taşımacılığı hizmetleri %138,54, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %127,72 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri %7,58, istihdam hizmetleri %1,24, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %0,85 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık konaklama hizmetleri %25,34, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %21,17, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %17,27 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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