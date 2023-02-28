Hizmet üretici fiyat endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı hizmet üretici fiyat endeksi verisini açıkladı. Buna göre 2023 yılı Ocak ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre %15,57, bir önceki yılın aralık ayına göre %15,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %82,64 ve on iki aylık ortalamalara göre %90,32 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %81,30 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %81,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %94,60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %69,29, gayrimenkul hizmetlerinde %78,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %93,00, idari ve destek hizmetlerde %84,52 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %12,84 ARTTI



Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %12,84, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %13,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %13,52, gayrimenkul hizmetlerinde %19,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %24,20, idari ve destek hizmetlerde %22,07 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 11 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 16 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %33,38, telekomünikasyon hizmetleri %53,66, hukuk ve muhasebe hizmetleri %54,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %130,22, veterinerlik hizmetleri %113,34, programcılık ve yayıncılık hizmetleri %112,68 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 13 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 14 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %4,87, su yolu taşımacılığı hizmetleri %0,99 ile endekslerin azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %44,95, istihdam hizmetleri %40,55, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri %37,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.