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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) eylülde yıllık %78,46, aylık %1,70 arttı.

31.10.2023 - 10:08 |
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %72,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,63 artış gösterdi.

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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK %62,65 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %62,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %97,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %85,32, gayrimenkul hizmetlerinde %71,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %97,48, idari ve destek hizmetlerde %99,22 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK %2,25 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %0,95 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %5,41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,37 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %6,29 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,72 azalış gerçekleşti.

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YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri %13,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %37,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %50,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %143,85, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri %129,99, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri %107,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 15 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 12 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden konaklama hizmetleri %9,36, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler %7,39, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %5,48 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %60,79, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama %32,72, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %16,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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