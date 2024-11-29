Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %72,04 artış gösterdi.

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H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %49,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde %57,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %0,59 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,36 azalış gerçekleşti.