Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yükseldi

H-ÜFE 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,65 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %67,06 artış gösterdi.

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H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %40,30 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %40,30 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %53,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %62,14 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %47,82 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %60,26 artış, idari ve destek hizmetlerde %56,49 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %0,61 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %0,61 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,17 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,60 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %1,50 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,55 artış, idari ve destek hizmetlerde %1,0 artış gerçekleşti.