Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı hizmet üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,0 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,5 arttı.