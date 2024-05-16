Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Hizmet üretim endeksi arttı
Haberler Uzmanpara Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi mart ayında yıllık %6,8 arttı.

16.05.2024 - 10:06 |
Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı hizmet üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %6,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %15,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %7,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,0 arttı.

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK AYNI KALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,5 arttı.

Tomislav Mijatovic: Yarı finaldeki rakibimiz için hazırlanacağız!

Tomislav Mijatovic: Yarı finaldeki rakibimiz için hazırlanacağız!
Milli Savunma Bakanlığı: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz