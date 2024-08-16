Hizmet üretim endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %4,3 arttı.

Haberin Devamı

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %1,1 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %3,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri %4,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,6 arttı.