Hizmet üretim endeksi arttı

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %6,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri %11,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %2,2 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %0,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,1 azaldı.