Hizmet üretim endeksi azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %5,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri %5,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %5,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %4,8 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,3 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %3,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %2,4 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,1 arttı.