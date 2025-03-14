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Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi yıllık %6,0 arttı.

14.03.2025 - 10:11 |
Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %9,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %8,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %7,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %8,2 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %2,5 ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri %0,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %12,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %4,7 arttı.

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