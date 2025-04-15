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Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi şubatta yıllık %1,2 arttı.

15.04.2025 - 10:08 |
Hizmet üretim endeksi belli oldu

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri %9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %11,6 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %1,3 arttı.

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