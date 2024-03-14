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Uzmanpara Hizmet üretim endeksi yükseldi
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Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.

14.03.2024 - 10:28 | | İHA
Hizmet üretim endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı hizmet üretim endeksini açıkladı. Buna göre hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,5 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,3 AZALDI

Hizmet üretim endeksi 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 7,2 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,4 arttı.

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