Hizmet üretim endeksi yükseldi

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %14,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %18,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %15,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri %15,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %15,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %7,5 arttı.

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Hizmet üretim endeksi aylık %2,7 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %7,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %0,2 azaldı.