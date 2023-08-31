Hollanda'da enflasyon 23 ayın dibinde

Hollanda'da enflasyon tarihi zirvesinden hızlı düşüşünü sürdürüyor. Tüketici fiyatları ağustos ayında öncü verilerle 23 ayın en düşük seviyesine geldi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2023 yılı Ağustos ayı öncü verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre tüketici fiyatları öncü verilerle ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Enflasyon bir önceki ay yüzde 4,6 seviyesinde bulunuyordu. Böylece enflasyon 2021 yılı Eylül ayında gördüğü yüzde 2,7'nin ardından en düşük seviyeye geldi.

Enflasyon 2022 yılı Eylül ayında yüzde 14,5 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBS, Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyatlarında artışın yüzde 5,3'ten yüzde 3,4'e gerilediğini açıkladı.