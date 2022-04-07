Hollanda'da enflasyon 46 yılın zirvesinde

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre mart ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Böylece ülkede enflasyon 1976 yılının Nisan ayında görülen yüzde 9,8 seviyesinin ardından en yüksek noktaya geldi.

1973 yılında yaşanan petrol krizinin ardından Hollanda'da fiyatlar artışa geçmiş ve 1975 yılı Ocak ayında enflasyon yüzde 11,1 ile rekor kırmıştı.

CBS aylık bazda enflasyon artışının yüzde 3,6 olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 4,4, yıllık yüzde 11,7 oldu.