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Hollanda'da enflasyon rekor kırdı

Hollanda'da enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

06.10.2022 - 09:25 |
Hollanda'da enflasyon rekor kırdı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışına ilişkin 2022 yılı Eylül ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Böylece ülkede enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Bir önceki ay enflasyon yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu.

CBS aylık bazda enflasyon artışının yüzde 2,4 olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 17,1 oldu.

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