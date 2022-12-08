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Hollanda'da enflasyon tek haneye indi

Hollanda'da enflasyon tarihi zirvesinden hızla tek haneye geri döndü.

08.12.2022 - 09:41 |
Hollanda'da enflasyon tek haneye indi

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) tüketici fiyat artışlarına ilişkin 2022 yılı Kasım ayı verilerini açıkladı.

CBS'nin açıklamasına göre tüketici fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Böylece enflasyon 4 aylık aranın ardından yeniden tek haneye geri döndü.

Enflasyon eylül ayında yüzde 14,5 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBS aylık bazda enflasyonda yüzde 3 düşüş yaşandığını açıkladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) uyumlu tüketici fiyat artışı aylık yüzde 3,9 düşerken, yıllık yüzde 11,3'e indi.

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