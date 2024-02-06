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UzmanparaHonda, 750 bin aracı geri çağırdı
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Honda, 750 bin aracı geri çağırdı

Honda Motor, hava yastığı sorunu nedeniyle 750 bin aracı servislere geri çağırdı.

06.02.2024 - 15:18 | | Foreks Haber
Honda, 750 bin aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada American Honda Motor Co'nun 750 binden fazla aracı bir çarpışma sırasında istem dışı açılabilecek hava yastığı nedeniyle geri çağırdığını söyledi.

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NHTSA, ön yolcu koltuğu ağırlık sensörünün çatlayıp kısa devre yapabileceğini ve hava yastığını amaçlandığı gibi bastıramayabileceğini savundu.

Geri çağırma 2020 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı Honda Pilot, Accord ve Civic sedan ile 2020 ve 2021 yılları arasında üretilen bazı Honda CR-V ve Passport araçlarını kapsıyor.

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