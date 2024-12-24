Honda hisseleri geri alım duyurusuyla yükseldi

Honda'nın açıkladığı geri alım programı tedavüldeki Honda hisselerinin %24'üne kadarını satın almasına olanak sağlayacak.

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Geri alım duyurusu, Honda ve zor durumdaki rakibi Nissan'ın pazartesi günü Çinli şirketler ve Tesla'yı elektrikli araçlarda yakalamak için bir birleşme görüşmelerine başlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından geldi.

Honda hissesi şu sıralarda yüzde 13,44 artışla 1448 yen seviyesinde.