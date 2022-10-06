'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'

Hızla artan faiz oranlarının gayrimenkul piyasası için görünümde kötüleşmeyi derinleştirdiğini belirten Goldman Sachs, Hong Kong'da konut fiyatlarının 2021 yıl sonuna göre bu yıl yüzde 15 ve gelecek yıl yüzde 15 daha düşmesini beklediklerini bildirdi.

Goldman Sachs daha önce yayınladığı bir raporda Hong Kong'da konut fiyatlarının 2025 yılına kadar yüzde 20 düşeceğini tahmin etmişti.

Yeni tahminlerinde konut fiyatlarında daha hızlı düşüş öngörmesine neden olarak Hong Kong'da interbank faiz oranlarının beklenenden hızlı yükselmesini gösteren Goldman Sachs, 3 ay vadeli interbank faizinin bu yıl 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekti.