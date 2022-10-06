Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'

'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'

Goldman Sachs, Hong Kong'da konut fiyatlarının 2023 yıl sonuna kadar 2021 yılına göre yüzde 30 düşmesini bekliyor.

06.10.2022 - 09:31 |
'Hong Kong'da konut fiyatları düşecek'

Hızla artan faiz oranlarının gayrimenkul piyasası için görünümde kötüleşmeyi derinleştirdiğini belirten Goldman Sachs, Hong Kong'da konut fiyatlarının 2021 yıl sonuna göre bu yıl yüzde 15 ve gelecek yıl yüzde 15 daha düşmesini beklediklerini bildirdi.

Goldman Sachs daha önce yayınladığı bir raporda Hong Kong'da konut fiyatlarının 2025 yılına kadar yüzde 20 düşeceğini tahmin etmişti.

Yeni tahminlerinde konut fiyatlarında daha hızlı düşüş öngörmesine neden olarak Hong Kong'da interbank faiz oranlarının beklenenden hızlı yükselmesini gösteren Goldman Sachs, 3 ay vadeli interbank faizinin bu yıl 2008 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekti.

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bakan Koca açıkladı! Meclis'e sunuldu

Bakan Koca açıkladı! Meclis'e sunuldu