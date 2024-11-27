HP ilk çeyrekte karının düşmesini bekliyor

HP, 31 Ekim'de sona eren çeyrek dönemde hisse başına 93 cent kar etti. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına kar 90 cent olmuştu. Analistler dördüncü çeyrek için 87-95 cent aralığında kar bekliyorlardı.

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Net kar 906 milyon dolar oldu. Şirketin gelirleri ise yüzde 1,7 artarak 13,99 milyar dolar olan beklentiye paralel olarak 14,06 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

HP, cari mali yılın ilk çeyrek karını ise Wall Street beklentilerinin altında tahmin ederek kişisel bilgisayar pazarındaki talep dalgalanmasının devam ettiğine işaret etti.

Yapılan açıklamada "PC'lerde yapay zeka portföyümüzü genişlettiğimizi göreceksiniz. Ayrıca Print'te (baskı segmenti) yeni bir yapay zeka özelliği sunacağız. Yeni bir video konferans sistemleri ailesini tanıtacağız" denildi.

HP, ilk çeyrekte hisse başına düzeltilmiş karının 70 cent ile 76 cent arasında olmasını bekliyor. Analistlerin tahmini ise 85 cent.