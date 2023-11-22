HP karını ve gelirlerini artırdı

GAAP net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar dolar ve GAAP seyreltilmiş hisse başına net kar 0, 97 dolar olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş net kazançlar %8 artışla 0,9 milyar dolar, hisse başına 0,90 dolar oldu.

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2023 mali yılının tamamında net gelir 53,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken 2022 yılına göre %14,6 düştü. Net kar 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla %4 artışla 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, seyreltilmiş hisse başına kar 12 aylık dönemde %9 artışla 3,26 dolara yükseldi.

HP tarafından yapılan açıklamada "2023 istikrarlı bir ilerleme yılı oldu. Zorlu bir pazarda iyi bir performans gösterdik ve yılı iyi bir ivmeyle bitirmek için temel büyüme alanlarımızda yenilikler yaptık" denildi.

HP Inc, 2024 mali yılının ilk çeyrek karının Wall Street tahminlerinin altında kalacağını öngördü. HP ilk çeyrekte hisse başına düzeltilmiş karın 76 cent ile 86 cent aralığında olmasını bekliyor ve bu rakamın orta noktası analistlerin ortalama tahmini olan 86 centten daha düşük.

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Şirket 2024 mali yılı için hisse başına 3,25 ila 3,65 dolar olan düzeltilmiş kar tahmin aralığını korudu.