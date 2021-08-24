Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaHSBC İngiltere için büyüme tahminini düşürdü
HaberlerUzmanpara Haberleri HSBC İngiltere için büyüme tahminini düşürdü

HSBC İngiltere için büyüme tahminini düşürdü

HSBC, İngiltere için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini, beklenenden daha düşük gelen ikinci çeyrek verileri ışığında aşağı yönlü revize etti.

24.08.2021 - 14:48 | | Foreks
HSBC İngiltere için büyüme tahminini düşürdü

İkinci çeyrekte yüzde 5,2 olmasını bekledikleri büyümenin yüzde 4,8 seviyesine kaymasının ardından beklentilerini gözden geçiren HSBC, 2021 yılının tamamı için daha önce yüzde 7,1 olarak duyurduğu büyüme tahminini yüzde 6,7'ye indirdi.

HSBC kıdemli ekonomisti Elizabeth Martins yaptığı değerlendirmede, "Büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi, güçlü talep resmini kötüleştirmiyor. Hanehalkı tüketimi, tüketici ve iş dünyası güvenleri, konut ve iş gücü piyasaları sağlıklı bir görünüme işaret ediyor" dedi.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

Bu kez kolera salgını! Ülkede can kaybı artıyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap! Moskova'dan açıklama...

Son dakika: Pentagon'dan Taliban'a cevap! Moskova'dan açıklama...

Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

Bakan Özer'den '6 Eylül' mesajı: Hazırız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'soruşturma' talimatı

Sıradaki Haber
En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

En düşüğü 4.580 TL! Zamda flaş detay

Sıradaki Haber
Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

Taliban'ın 'ABD silahları' planı deşifre oldu

Sıradaki Haber
Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? 24 Ağustos korona tablosunda son durum paylaşılıyor...

Sıradaki Haber