HSBC, SVB UK'ye 2 milyar sterlin verecek

HSBC CEO'su Noel Quinn ve HSBC UK Başkanı Ian Stuart, Londralı teknoloji yatırımcıları ile yaptıkları görüşmede SVB UK'nin faaliyetlerini alışıla geldiği gibi devam ettirmesinin sağlanması için milyarlarca sterlin taahhüt edeceklerini vurguladı.

SVB, ABD ve Birleşik Krallık'ta özellikle teknoloji şirketleri için çok önemli bir kreditör ve hizmet sağlayıcı konumunda bulunuyordu.