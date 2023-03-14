HSBC, SVB UK'ye 2 milyar sterlin verecek
HSBC cuma günü batan ABD merkezli Silicon Valley Bank'ın Birleşik Krallık'taki bağlı ortaklığı SVB UK'yi 1 sterlin karşılığında satın almasının ardından bankaya 2 milyar sterlin likidite enjekte etmeyi planlıyor.
14.03.2023 - 10:22 |
HSBC CEO'su Noel Quinn ve HSBC UK Başkanı Ian Stuart, Londralı teknoloji yatırımcıları ile yaptıkları görüşmede SVB UK'nin faaliyetlerini alışıla geldiği gibi devam ettirmesinin sağlanması için milyarlarca sterlin taahhüt edeceklerini vurguladı.
SVB, ABD ve Birleşik Krallık'ta özellikle teknoloji şirketleri için çok önemli bir kreditör ve hizmet sağlayıcı konumunda bulunuyordu.
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