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Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldığı belirtildi.

22.05.2021 - 08:38 | | AA
Huawei, Hollanda'da 5G altyapısından çıkarıldı

Financieele Dagblad gazetesinin haberine göre Hollanda Huawei'ye ait ekipmanları 5G altyapısında kullanamayacak.

Haberde, kararın Hollanda güvenlik birimlerinin Huawei hakkında Çin devletinin uzantısı olarak çalıştığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu şeklindeki raporlarının ardından verildiği kaydedildi.

Firmanın Hollandalı yetkilisi Huawei'nin 5G altyapısından çıkarıldığını teyit ederken anten tedarik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

De Volkskrant gazetesinin geçen ay yaptığı haberde Huawei'nin Hollandalı telekomünikasyon şirketi KPN'e ait bilgilere yaklaşık 10 yıldır erişebildiği iddialarına yer verilmişti.

İddiaya göre Huawei, aralarında eski Başbakan Jan Peter Balkenende'nin de bulunduğu birçok üst düzey yetkili ve Hollanda'da yaşayan Çin muhaliflerinin telefonlarını dinleyebiliyor.

Daha önce ABD, İngiltere, Belçika ve Fransa da Huawei tarafından üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirmişti.

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