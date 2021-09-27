Huobi ve Binance'dan Çinli yatırımcı kararı

Çinli regülatör kuruluşların geçen hafta kripto paraları yasa dışı ilan etmelerinin ilk sonuçları görülmeye başlandı. Çin'in en büyük kripto para borsası Huobi ile dünyanın en büyüklerinden Binance, Çin merkezli mobil telefon numaraları ile kayıt almayı durdurdular.



Huobi'den yapılan açıklamada ayrıca yıl sonuna kadar Çin merkezli mobil telefon numaraları ile açılmış olan hesapların da kapatılacağı ifade edildi. İki borsa da Hong Kong hesapları konusunda yeni bir karar almadılar.