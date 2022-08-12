Huobi'nin kurucusu çoğunluk hisselerini satıyor

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre bu pazarlıkta Huobi Group'un değeri 3 milyar dolar civarında değerlendiriliyor.

Leon Li halihazırda Huobi'nin yaklaşık yüzde 60 hissesini elinde tutuyor.

Kaynaklar Huobi'yi satın almak için Leon Li ile temasa geçenler arasında Tron'un kurucusu Justin Sun ile Sam Bankman-Fried'in sahip olduğu FTX'in de yer aldığını belirtiyor.

Li'nin elindeki hisselerin satılması konusunda bir anlaşmanın bu ay sonuna kadar tamamlanabileceği de ifade ediliyor.

CoinGecko'nun verilerine göre Huobi, 12 Ağustos'a kadarki 24 saatte 1,12 milyar dolar tutarında kripto para işlemi gerçekleştirdi. Bu, Coinbase Global'in günlük işlem hacminin yarısından biraz fazla.