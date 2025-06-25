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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde düşüşün devam ettiğini belirterek, "Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir" ifadesini kullandı.

25.06.2025 - 12:32 | | AA
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

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Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Şimşek, hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını belirtti.

Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."

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