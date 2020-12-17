Hyundai'de devir için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı

Hyundai Motor Company tarafından Hyundai Assan Otomotiv'in tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması

işlemine izin verilmesi talebiyle Rekabet Kurumu'na başvuruldu.

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer aldı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hyundai Assan, yüzde 70 Hyundai Motor Company ve yüzde 30 Kibar Grubu ortaklığıyla yönetiliyor.

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.