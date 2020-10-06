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06.10.2020 - 17:17 | | Foreks

IATA: Desteğin sona ermesi daha fazla iflasa yol açar

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği baş ekonomisti Brian Pearce,  global hava yolu şirketlerinin 2020 yılının ikinci yarısında 77 milyar  dolar daha harcama yolunda olduklarını ve hükümetlerin ücret  desteği programlarının sona ermesi halinde daha fazla iflas ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

IATA: Desteğin sona ermesi daha fazla iflasa yol açar
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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pearce, "Şu anda konumuz  yardım, özellikle ücret desteklemelerinin geri çekilmeye başlanıyor olması" diye konuştu.

IATA verilerine göre hava yolu şirketLeri 2020 ikinci çeyrekte  pandemi nedeniyle 51 milyar dolar nakit harcamak zorunda kaldılar.

Havacılık sektörünün 2022 yılına kadar nakit akışında pozitife dönmesi beklenmiyor.

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