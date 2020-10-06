IATA: Desteğin sona ermesi daha fazla iflasa yol açar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pearce, "Şu anda konumuz yardım, özellikle ücret desteklemelerinin geri çekilmeye başlanıyor olması" diye konuştu.

IATA verilerine göre hava yolu şirketLeri 2020 ikinci çeyrekte pandemi nedeniyle 51 milyar dolar nakit harcamak zorunda kaldılar.

Havacılık sektörünün 2022 yılına kadar nakit akışında pozitife dönmesi beklenmiyor.