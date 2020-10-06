06.10.2020 - 17:17 | | Foreks
IATA: Desteğin sona ermesi daha fazla iflasa yol açar
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği baş ekonomisti Brian Pearce, global hava yolu şirketlerinin 2020 yılının ikinci yarısında 77 milyar dolar daha harcama yolunda olduklarını ve hükümetlerin ücret desteği programlarının sona ermesi halinde daha fazla iflas ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pearce, "Şu anda konumuz yardım, özellikle ücret desteklemelerinin geri çekilmeye başlanıyor olması" diye konuştu.
IATA verilerine göre hava yolu şirketLeri 2020 ikinci çeyrekte pandemi nedeniyle 51 milyar dolar nakit harcamak zorunda kaldılar.
Havacılık sektörünün 2022 yılına kadar nakit akışında pozitife dönmesi beklenmiyor.