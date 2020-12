Iban Nedir, Ne İşe Yarar? Iban Kaç Haneli Olur?

IBAN açılımı; International Bank Account Number olarak tanımlanabilir. Türkçedeki karşılığı ise Uluslararası Banka Hesap Numarası şeklindedir. IBAN numarası, Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi ile belirlenmiş olan bir kod dizisidir. IBAN numarası, ilk önce Avrupa ülkelerinde daha sonra da başka ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır. IBN numarası her ülkenin kendi şartlarına göre, farklı uzunluklarda belirlenmektedir.



IBAN Nedir?



IBAN, bankalara maliyet ve iş gücü tasarrufunu sağlamakta olan bir kod dizisi olarak tanımlanabilir. Bir bankaya para gönderimi yapıldığı zaman, gönderimi yapılan numaranın geçerli olduğunu sorgulamasına imkan tanır. Bu şekilde hatalı bir hesaba yapılacak para gönderimi işlemlerinin, işlem gerçekleşmeden önüne geçilmesini sağlar. Para gönderimi işlemlerinde kullanılması zorunlu olan IBAN numarası, en çok 34 karakter uzunluğunda olmaktadır. Bunun yanı sıra her ülkenin İBAN numarası değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak Hollanda'da IBAN numarası 18 hanelidir. Fransa'da ise bu hane 27 olarak bilinmektedir. Ülkemizde IBAN numarası hanesi 26 olarak belirlenmiştir.



IBAN Ne İşe Yarar?



IBAN; banka kodu, ülke kodu, şube kodu ve hesap numarasını gösteren bir kod dizisidir. IBAN, para gönderimlerinde işlemlerin hızlı, hatasız ve güvenli bir şekilde tanımlanmasına imkan sağlamaktadır. 2009 senesinden itibaren para gönderimlerinde kullanılan bütün hesaplar adına IBAN numarasının gösterilmesi zorunludur. Bu şekilde hatalı para gönderimlerinin önüne geçilmektedir. Pek çok banka kartı üstünde IBAN numarası yer alır. Ancak bazı banka kartlarında güvenirlik açısından IBAN numarası yer almamaktadır



IBAN Kaç Haneli Olur?



Ülkemiz çapında IBAN numarasının 26 karakter uzunluğunda olduğunu belirtmek önemli olacaktır. Ülkemiz çağında kullanılan IBAN numarası örneği; TR01 0021 1123 0000 6598 8000 01 olarak verilebilir. IBAN numarası üstünde yer alan her hane bir bilgi içermektedir.



IBAN Numarası ile Para Transfer İşlemi Nasıl Yapılır?



IBAN numarası ile para transfer işlemi için bilinmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğer bir banka şubesinden para yatırımı işlemi yapılacak ise, işlem yapılacak banka görevlisine bilinen IBAN numarasını veya hesap numarasını vermek yeterli olacaktır. Bir başka bankadaki hesaba veya hesabın bulunduğu bankanın bir diğer şubesindeki hesap içerisine talimatla para transfer işlemi gerçekleştirilirken mutlaka olarak IBAN numarasını belirtmek gerekir.



İnternet bankacılığıyla para transferi işlemi gerçekleştirilirken, özellikle de bir başka bankaya gönderim yapılan transferlerde, IBAN numarasının kullanımı zorunludur. Fakat IBAN numarasının bulunamaması halinde hesap numarasıyla işleme devam etmek istenen dair beyan onaylanıp, gönderimi gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bu şekilde transferler hızlı ve güvenli bir şekilde yapılacaktır.