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IBM'in ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aştı

IBM, ikinci çeyrek karının 1,83 milyar dolar olduğunu bildirdi.

25.07.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
IBM'in ikinci çeyrek sonuçları beklentileri aştı

New York merkezli şirket hisse başına 1,96 dolar kar elde ettiğini açıkladı. Tek seferlik kazanç ve maliyetlere göre düzeltilmiş kazançlar hisse başına 2,43 dolar oldu.

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Sonuçlar Wall Street beklentilerini aştı. Zacks Investment Research tarafından ankete katılan altı analistin ortalama tahmini hisse başına 2,16 dolar kazanç yönündeydi.

IBM bu dönemde 15,77 milyar dolar gelir elde etti. Zacks anketine katılan altı analistin beklentisi 15,58 milyar dolar gelir elde edileceği yönündeydi.

Yazılım gelirleri ikinci çeyrekte yaklaşık %7 artarak 6,74 milyar dolara ulaştı.

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