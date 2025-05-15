IEA küresel petrol talebi öngörüsünü revize etti

IEA'nın Petrol Piyasası Raporu'na göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 741 bin varil artışla 103 milyon 903 bin varile ulaşması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış günlük yaklaşık 720 bin varil olarak öngörülmüştü.

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Ekonomik zorluklar ve rekor düzeydeki elektrikli araç satışlarının tüketimi sınırlamasıyla, bu yılın ilk çeyreğinde günlük 990 bin varillik artışın yılın geri kalanında günlük 650 bin varile gerileyeceği tahmin ediliyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre günlük 115 bin varil azalarak 45 milyon 551 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 856 bin varil artışla 58 milyon 352 bin varil olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise günlük 760 bin varil artışla 104 milyon 663 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

KÜRESEL PETROL ARZI NİSANDA GÜNLÜK 160 BİN VARİL ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı nisanda önceki aya göre günlük yaklaşık 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile yükseldi.

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Bu dönemde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol arzı günlük yaklaşık 120 bin varil azalarak 27 milyon 420 bin varil oldu. OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan kaynak üretimi ise günlük 5 milyon 630 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Böylece OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay bir önceki aya göre günlük yaklaşık 120 bin varil düşüşle günlük 33 milyon 50 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 280 bin varil artışla 71 milyon 410 bin varil seviyesine ulaştı.

ÜRETİMDEKİ ARTIŞIN DÖRTTE ÜÇÜ OPEC+ DIŞI ÜLKELERDEN

Rapora göre, nisanda küresel petrol arzındaki artışın dörtte üçü OPEC ve bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu dışı ülkelerden geldi. OPEC+ dışı üretimdeki artışta başı, ABD ve Norveç çekti. OPEC+ grubunda ise Rusya ve İran'dan gelen arz artışı, Venezuela, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki üretim düşüşleriyle kısmen dengelendi.