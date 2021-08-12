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IEA küresel petrol talebi tahminini düşürdü

Küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük 3 milyon 200 bin varil artışla 99 milyon 310 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

12.08.2021 - 11:36 | | AA
IEA küresel petrol talebi tahminini düşürdü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi sebebiyle gelecek yıla yönelik küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinin 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varile çıkacağını tahmin ediyordu.

Petrol talebinde gelecek yıl günlük 37 milyon 200 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 100 bin varille Avrupa izleyecek.

Bu yıl için küresel petrol talebi tahminini 300 bin varil düşüren IEA, talebin 96 milyon 150 bin varil olmasını bekliyor. Gelecek yıl talebin bu yıla göre günlük 3 milyon 200 bin varil artışla 99 milyon 310 bin varil olacağı öngörülüyor.

Rapora göre, küresel petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 1 milyon 660 bin varil artışla 96 milyon 720 bin varile yükseldi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre 720 bin varil artarak 26 milyon 680 bin varili gördü. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 32 milyon varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 64 milyon 710 bin varil oldu.

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