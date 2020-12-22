İflas Nedir? İflasın Sebepleri Ve Sonuçları Nelerdir?

İflas bir başka ifadeyle kişinin ve ya kurumun günü gelmiş olan borçlarını ödeyemez hale düştüğü mahkeme kararıyla birlikte saptanarak ilan edilen tüccarın durumunu ifade eder.



İflas Nedir?



İflas, mevcut borçlarını alacaklılarına geri ödeyemeyen bir işletme yahut kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu durum bir mahkeme kararının başlattığı yasal bir süreçtir. Genellikle, borçlu durumda olan kişi yahut kurum mahkeme kararını başlatır. Bir borç sahibi, para borcu olan bir taraf olarak karşımıza çıkar. Öte yandan, alacaklı olan kişi yahut kurum borçluluk durumunu yaratan parayı ödünç vermiştir. Söz konusu işlemi yalnızca borçlu olanlar değil, dilekçe veren alacaklılar da başlatabilmektedir.



İflasın Sebepleri ve Sonuçları Nelerdir?



İflasın sebepleri iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlar “Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri”, “borcun ödenmeme olasılığından kaynaklanan iflâs sebepleri” olarak ifade edilmektedir.



İflasın bazı önemli sonuçlarının varlığı söz konusudur. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;



- Borçlunun haczedilebilir nitelikteki tüm mal varlığı belirlenerek, “iflas masasına” kaydedilir. Müflis iflas masasına kaydedilmiş durumda olan mallarını kiraya verebilir, işletebilir fakat bunlardan elde edilen gelirler masaya kaydedilir. Borç sahibi söz konusu malların satışını gerçekleştiremez.

- İcra takipleri durur ve alacaklılar alacak olduklarını almak amacıyla iflas masasına yazılır.

- Vadesi gelen borçların tamamı muaccel olur.

- Alacaklılar, iflas kararına kadar olan süreç için işlemekte olan faizi isterler.



İflas Süreci Nasıl Başlar?



Borç sahibini iflas kanalıyla takip etmek için alacaklı olan, kambiyo senedine bağlı iflas yoluna başvurabilir. Eğer değilse adi iflas yolunu seçebilir. Alacak olanın takibe başlaması durumu ise iflas talebi ile birlikte başlar. Borç sahibine bu durumda ödeme emri gönderilmesi söz konusudur.