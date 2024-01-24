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Çin zorunlu karşılık oranlarını düşürecek

Çin Merkez Bankası, 5 Şubat'tan itibaren bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürecek.

24.01.2024 - 10:57 | | Foreks Haber
Çin zorunlu karşılık oranlarını düşürecek

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, ekonominin önünde birçok zorluk bulunurken, bankaların zorunlu karşılık olarak tutması gereken nakit miktarını 5 Şubat'tan itibaren 50 baz puan düşüreceklerini bildirdi.

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Başkan Pan, küçük işletmeler ve kırsal sektör için reeskont ve yeniden kredi verme faizini 25 Ocak'tan itibaren 25 baz puan indireceklerini de belirtti.

Pan, Çin'de mali politika için göreceli olarak iyi bir alan bulunduğunu belirtirken, para politikasının hükümetin tahvil ihracını destekleyeceğini de söyledi.

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