İhale Nedir, Çeşitleri Nelerdir? İhale Nasıl Yapılır?

İhale kelime anlamı olarak bir işi ya da emtiayı talep edenlerin başvuru yaparak aralarında en uygun koşulları sağlayan kişinin belirlenmesidir.



İhale Nedir?



Genellikle devlete ait işlerin ve büyük özel sektör firmalarının kullandığı bir yöntem olarak bilinir. Bir işi yapmak isteyenlerin ayrı ayrı fiyat vermeleri ve işvereninde bu fiyatların içinden kendine en uygun olanı seçebilmesidir. Genel anlamı bu olsa da farklı ihale şekilleri bulunmaktadır.



İhale Çeşitleri Nelerdir?



Kapalı ve açık ihale çeşitleri bulunmaktadır. En sık kullanılan çeşitleri açık ve kapalı olsa da bir de davet usulünde ihaleler vardır. İhale şartnamesinde ihalenin şekli de belirtilmektedir. Katılım sağlayacak firmalar baştan ihale çeşidini bilerek katılım sağlarlar.



İhale Nasıl Yapılır?



En bilinen şekli kapalı zarf usulü ihalelerdir. İstenilen malzeme ve işler fiyatlandırılarak her firma kapalı bir zarf eşliğinde aynı gün ve belirli saatte sunumunu yapar. Teklif alan tüm teklif veren firmaların önünde zarfları açarak işi alacak kişiyi belirler.



Diğer bir ihale türü ise açık ihalelerdir. Arttırma ya da eksiltme yoluyla yapılır. Bu ihale şeklinde önceden fiyat belirlenmez. Daha önceden duyurulan tarihte yine belirlenen saatte tüm firmalar bir araya gelerek ihale başlatılır. En son teklif verilene kadar da ihale devam eder. Açık arttırma ya da pazarlık ihalesi olarak adlandırılmaktadır.



Çok sık kullanılmasa da davet usulü ihalenin işleyişi biraz daha farklıdır. Katılım herkese açık değil, sadece davetiyesi olanlara özeldir.



İhalenin Kazananını Kim Belirler?



İhalenin işleyiş şekli olarak her ihalede bir komisyon görev yapmaktadır. Bu ihalenin güvenilirliği açısından önemlidir. İhalenin kazananı önceden oluşturulmuş komisyon kurulu üyeleri tarafından belirlenmektedir.