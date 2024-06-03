İhracat mayıs ayında rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, mayısta ihracatta 24 milyar 75 milyon dolarla tarihin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığı belirtti. Dış ticaret açığı ise, mayıs ayında yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolar, ocak-mayıs döneminde yüzde 34,4 düşüşle 36,76 milyar dolar oldu.

Haberin Devamı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,3 puan artarak yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 17,9 puan artarak yüzde 88,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak gerçekleşti.