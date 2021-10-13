İhracat ve ithalat birim değer endeksleri yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 yükseldi. Endeks, Ağustos 2020'ye kıyasla, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 artış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 27,1 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 67,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 24,7 artış gösterdi.

İhracat miktar endeksi yüzde 32,2 arttı

İhracat miktar endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,7, yakıtlarda yüzde 33,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 41,6 değer kazandı.

İthalat miktar endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 45,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3, yakıtlarda yüzde 27,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 143,3 olan ihracat miktar endeksi değeri yüzde 4 artarak ağustosta 149,1'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2020'de 111,1 olan ihracat miktar endeksi değeri yüzde 27,6 artarak Ağustos 2021'de 141,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 106,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,6 artarak, ağustosta 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2020'de 117,2 olan ithalat miktar endeksi değeri, yüzde 8,8 azalarak Ağustos 2020'de 106,9'a geriledi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2020'de 100,4 olan dış ticaret haddi, 13,6 puan azalarak Ağustos 2021'de 86,8 oldu.