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'İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirterek, "Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi." ifadesini kullandı.

31.05.2021 - 16:05 | | AA
'İhracatımız, büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor'

 Bakan Muş, Twitter hesabından bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanan büyüme verilerini değerlendirdi.

"Sevindirici bir gelişme" notuyla yaptığı paylaşımda Muş, ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Muş, Türkiye'nin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Net mal ve hizmet ihracatımız bu büyümeye yüzde 1,1 katkı verdi. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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