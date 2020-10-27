İhtiyaç kredisi nasıl alınır? En uygun faiz oranları ve hesaplama yöntemleri

Eğitim, sağlık, seyahat gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar kredi nasıl alınır sorusunun yanıtını arıyor. İhtiyaç kredisi nasıl alınır, faiz oranları nasıl, ihtiyaç kredisi nasıl hesaplanıyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan Temel İhtiyaç Kredisi ile ilgili ayrıntılar...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası'ndan kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkanına sahip ihtiyaç kredisi başvuruları şubeler, web sitesi, Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM ya da çağrı merkezleri aracılığıyla 36 aya kadar vade ile yapılabiliyor.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları için "https://www.ziraatbank.com.tr" internet adresi üzerinden almak istediğiniz tutarı ve vadeyi seçerek faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

Şubece istenebilecek diğer belgeler

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Vakıfbank vatandaşların bireysel ihtiyaçları için kullanabileceği taksitli ihtiyaç kredisi ile çeşitli imkanlar sunuyor. 36 aya kadar vade seçenekleri ile aylık, 3 aylık dönemler veya değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri vardır. Belirli ve düzenli bir geliri olan (ticari nitelikli kişiler hariç) ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılır.

Kredi kullanan kişiye, Hayat Sigortası yapılır. Teminat karşılığı kullandırılır. Başvurularınızı "https://www.vakifbank.com.tr/" adresinden yapmanız mümkün.

GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi,

Kredi çeşidine göre ek belge ya da teminatlar istenebilir.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Halkbank bireysel tüm nakit ihtiyaçlarınız için aylık %1,47 faiz oranı ve her bütçeye uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi imkanı sunuyor. Halkbank Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi hesaplamak ve başvurmak için "https://www.halkbank.com.tr/" adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

ÖDEME KOŞULLARI

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.