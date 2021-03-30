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'İhtiyaç oldukça borsa yatırım fonu alınacak'

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "BOJ, ihtiyaç oldukça borsa yatırım fonu alımına devam edecek." ifadelerini kullandı.

30.03.2021 - 07:22 | | Foreks
'İhtiyaç oldukça borsa yatırım fonu alınacak'

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, koronavirüs  salgının bastırılmış olması sonrasında da piyasa gelişmelerini yakından izlediklerini ve BOJ'un ihtiyaç olması halinde borsa yatırım fonu almaya devam edeceğini söyledi.

Kuroda, "Borsa yatırım fonu alımını sona erdirme veya elimizdeki fonları satma planımız kesinlikle yok. BYF alımlarını esnek ve çabuk bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ultra gevşek para politikasından çıkmak kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.

Japon ekonomisinin dış talepte toparlanma ve uygulanan gevşek para politikası ile devlet teşvik paketinin etkisi ile iyileşmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu belirten Kuroda, "BOJ, 12 trilyon yen tavanı içinde ihtiyaç olduğunda borsa yatırım fonu almaya devam edecek" dedi.

Kuroda, BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirme planı olmadığını ve fiyat istikrarı hedefini mümkün olan en erken tarihti başarmak için gevşek para politikasını sürdüreceğini de vurguladı.

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