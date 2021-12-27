İki altcoinin fiyatı sert yükseldi

Pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklar ve küresel çapta artan enflasyonist eğilim yatırımcıların davranışlarını etkiledi. Bu gelişmeyle birlikte son 1 yıl içerisinde tasarruf sahipleri genel fiyat düzeyinde görülen artıştan korunabilmek için varlıklarını kripto paralara kaydırdılar.

Daha önceden hisse senedi ve altın gibi araçlara daha çok yatırım yapılıyorken ilgi kripto paralara doğru kaymaya başladı. 2021 yılında ise dijital varlıklar yoğun talep gördü.

BITCOIN KRİTİK SEVİYE ÜZERİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Bitcoin, 10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tarihten sonra satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin, 4 Aralık’ta 42 bin dolar seviyesine kadar geri çekildi.

4 Aralık’tan itibaren genel olarak kararsız seyrin hakim olduğu Bitcoin’de uzun bir süre 50 bin dolar direnci kırılamadı.

20 Aralık’tan itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin, yeniden 50 bin dolar direncini kırdı ve bu seviye üzerinde kalıcılığını sağladı. Bitcoin şu dakikalarda 50 bin 900 dolar seviyesinin üzerinde primli seyrediyor.

52 BİN DOLAR DİRENCİ ÖNEMLİ

Analistlere göre Bitcoin’de yükselişlerin ivme kazanabilmesi için 52 bin dolar direnç seviyesinin kırılması gerekiyor. Satışların derinleşmesi durumunda ise ilk destek noktası 50 bin 400 dolar olarak öne çıkıyor. Bitcoin 50 bin 400 doların altına sarkarsa fiyat 50 bin dolar seviyesine kadar gerileyebilir. 50 bin dolar seviyesinin altında bir kırılma olursa Bitcoin’de satışlar derinleşebilir.

İKİ ALTCOİNİN FİYATI RESMEN UÇTU

Öte yandan 2022 yılına sayılı günler kala iki altcoin fiyatındaki yükseliş yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Piyasada Ethereum rakibi olarak bilinen Near ve bir diğer dijital varlık Luna son günlerde gösterdiği performans ile sert yükseliş kaydetti.

BİR HAFTADA YÜZDE 93 YÜKSELDİ

21 Aralık tarihinde 8.512 dolar seviyesinden işlem gören Near, 7 gün içerisinde yüzde 93 oranında yükselerek 16.490 dolar seviyesine çıktı. Near, 9.29 milyar dolarlık piyasa değeri ile en yüksek hacimli 24’üncü kripto para birimi olarak öne çıkıyor.

Near, Ethereum ve Polkadot ile rekabet içerisinde olan akıllı sözleşme özellikli merkezi olmayan uygulama platformudur.

İKİ HAFTADA YÜZDE 95 PRİM YAPTI

Son haftalarda gösterdiği fiyat hareketiyle yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer dijital varlık ise Luna oldu. 14 Aralık’ta 52.93 dolar seviyesinden işlem gören Luna, bugün 103.60 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle Luna fiyatı 2 hafta içerisinde yüzde 95 oranında arttı. 36.20 milyar dolarlık sermaye değeri ile Luna en yüksek hacimli 9’uncu kripto para birimi olarak öne çıkıyor.